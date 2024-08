‘Os Livros de Jizu’ ganha assinatura digital gratuita

Eduardo Kaze, autor andreense da série independente Os Livros de Jizu, está lançando uma assinatura digital gratuita que permitirá aos leitores receberem mensalmente as edições diretamente em seus e-mails.

Além de democratizar o acesso à sua obra, Kaze tem a meta de atingir 2.000 assinaturas, um número estratégico para atrair anunciantes e, no futuro, viabilizar a distribuição gratuita das edições impressas.

“A leitura é um direito fundamental e acredito que, ao oferecer acesso gratuito, estou não apenas ampliando meu público, mas também incentivando o hábito de ler,” afirma Kaze.

A obra Os Livros de Jizu narra a jornada de um alienígena que, disfarçado entre os humanos, deve decidir o destino da humanidade. “A série é uma reflexão sobre nossas escolhas e seu impacto no cosmos, abordando temas universais que ressoam com leitores de todas as idades”, destaca o autor.

Interessados em participar da iniciativa podem se inscrever gratuitamente pelo site eduardokaze.com.br e receber as edições diretamente em seus e-mails, contribuindo para a meta de 2.000 leitores e para o fortalecimento da leitura como prática cultural.