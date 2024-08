Festival Ska Punk ABC traz shows e gastronomia a Sto.André domingo

Santo André se tornará o palco do eletrizante Festival Ska Punk ABC, evento que promete reunir entusiastas do estilo das sete cidades. Iniciativa do Floresta Chopp, com o apoio cultural do Coletivo Rock ABC, o evento é financiado pelo governo federal e pela Prefeitura de Santo André por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo.

A programação prevê apresentação das icônicas bandas Cólera, Garotos Podres, DZK, Statues on Fire, Poplars, Nokaos e Asfixia Social, garantindo um dia de muita celebração para a cultura punk. Haverá no local praça de alimentação, cervejas artesanais e feira de economia criativa.

O evento está agendado para o próximo domingo, na Praça IV Centenário, em frente à Escola Estadual Américo Brasiliense, a partir das 12h. A entrada é gratuita e a classificação etária é livre.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @florestachopp e @coletivo_rock_abc.