Estreia nos cinemas nova adaptação de obra de Paula Pimenta

O filme Princesa Adormecida chega nesta quinta-feira (15) aos cinemas da região e de todo o Brasil trazendo uma releitura contemporânea do clássico conto de fadas A Bela Adormecida. O longa é protagonizado por Pietra Quintela, com participação especial de Maisa Silva, e é baseado na obra homônima da escritora Paula Pimenta.

Autora da série de livros Princesas Modernas, que inclui Princesa Adormecida, Paula não disfarça o sentimento de satisfação pela adaptação cinematográfica. “É muita emoção”, declara. “Todo mundo poder ver esses personagens que eu escrevi sozinha tanto tempo atrás e agora, de repente, eles ali ganhando rosto nas telas. É muito emocionante. Estou muito feliz com o resultado”, afirma.

A escritora destaca diferenças entre o livro e o filme. Segundo ela, “realmente é difícil conseguir uma fidelidade total ao livro, especialmente porque eu escrevo em primeira pessoa. Então, como se faz para contar os pensamentos, né? Tiveram algumas mudanças sim, mas nada que atrapalhasse a história”, destaca. “A gente realmente enxerga a história do livro ali e eu acho que todo mundo vai gostar”, diz Paula, que já viu três de suas obras serem transformadas em filmes.

Neste caso, a história de Rosa, que descobre ser a princesa Áurea, é parte de uma série de sucesso da escritora mineira, que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares de seus livros em diversos países. A jovem protagonista é criada por três tios protetores e vive uma vida comum até descobrir sua verdadeira identidade e enfrentar uma vilã em busca de vingança.

Em entrevista ao Diário, Pietra Quintela, que interpreta sua primeira protagonista no longa, conta que se conectou com a personagem,justamente pelo o que as duas têm em comum: os sonhos: “Rosa foi uma personagem que eu me apaixonei desde que eu li o livro. Acho que o que eu mais gostei nela é que, por mais que seja uma princesa, é a do mundo moderno. Rosa é uma mulher muito independente, que sabe muito o que quer, tem os seus sonhos e quer ir atrás disso”, explica a atriz. “É uma coisa que eu me identifico muito então. É uma das coisas que eu mais admiro na personagem também”, afirma.

Pietra, que se declara leitora de Paula Pimenta, espera ansiosamente pela reação do público ao filme. A protagonista declara que só tem expectativas boas “porque o elenco é incrível, e a produção também”, diz. “A gente gravou o filme e eu ia vendo. Tenho certeza que o filme está muito lindo. Espero que todas as leitoras da Paula que são apaixonadas pelo livro também gostem muito do filme, porque eu era uma dessas leitoras”, conclui.

O elenco é integrado também por Patrícia França, Juliana Knust, Guilherme Cabral e Ju Colombo. Princesa Adormecida é o segundo livro da série a ser adaptado para o cinema. O primeiro, Cinderela Pop, foi estrelado por Maisa Silva que, desta vez, faz uma participação especial como a DJ Cinderela, conectando os personagens dos dois filmes.