Zagueiro Augusto destaca maturidade do Tigre para encarar sequência

Titular na derrota por 3 a 0 para o São José na última passada, o zagueiro Augusto não escondeu a chateação pelo resultado, mas enfatizou o bom trabalho que o São Bernardo FC tem realizado na Série C do Brasileiro.

“Claro que ficamos chateados e conversamos bastante depois da partida em Porto Alegre. Sabemos que não fizemos um bom jogo, mas não dá tempo de ficar lamentando e temos de focar agora no confronto com o Confiança”, disse o defensor. Augusto atuou em 14 duelos do Tigre na Série C, além de marcar um gol.

O atleta também destaca a experiência e mentalidade do elenco aurinegro. “Nós temos um grupo muito maduro e experiente. Não fizemos um bom jogo na rodada passada, mas já estamos classificados e isso mostra o bom trabalho que estamos fazendo aqui”, explicou.

Com 32 pontos, o São Bernardo FC ocupa a quarta posição e já tem garantida a classificação para a segunda fase. A equipe encara o Confiança no próximo domingo (19h), em Aracaju, e fecha a primeira fase contra o Floresta, em casa, no dia 24.

“Vamos para Aracaju em busca da vitória. Sempre respeitando o adversário, mas a maior prova de respeito é ir até lá para fazer um bom jogo e seguir pensando em somar pontos”, finalizou Augusto.