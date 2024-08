Coop tem vagas abertas em seis cidades do Grande ABC

Como forma de atender ao seu planejamento de expansão e excelência no atendimento aos cooperados e clientes, a Coop está com vagas abertas em toda a sua rede de varejo alimentar e de drogarias. As oportunidades envolvem todas as posições de atendimento nas cidades onde a Coop atua, além de áreas de manutenção e administrativa - o que inclui oportunidades em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires no Grande ABC.





“Na Coop, todos são bem-vindos. Nossas vagas são elegíveis para pessoas com deficiência, primeiro emprego, refugiados e terceira idade. Para se ter ideia, em nosso quadro de colaboradores temos muitas pessoas com mais de 70 anos e outra grande parte com mais de 50 anos. O importante é que buscamos pessoas que tenham identificação com a nossa cultura e que gostem de gente e de atender aos nossos cooperados com excelência. Por isso, oferecemos capacitação e treinamento para o candidato interessado em trabalhar em qualquer uma de nossas unidades”, destaca o gerente de Recursos Humanos, Alexandre Cyriaco.





Entre os benefícios oferecidos estão participação nos resultados, previdência privada, vale-transporte, assistência médica, convênio com academias e com universidades e cursos profissionalizantes, refeitório no local e descontos especiais nas compras realizadas nas lojas de varejo alimentar e nas drogarias.

AS POSIÇÕES NO GRANDE ABC

Açougueiro (Santo André) Açougueiro(a) e auxiliar de açougue (São Caetano e Ribeirão Pires) Ajudante de cozinha (Diadema) Ajudante de Pizzaiolo (Diadema) Analista contábil Jr. (Santo André) Analista de remuneração e benefícios Jr. (Santo André) Analistas de recursos humanos (Santo André) Aprendiz magarefe no açougue (Santo André e São Bernardo) Assistente administrativo Jr. de logística (São Bernardo) Assistente de tesouraria Jr. nas contas a receber (Santo André) Auxiliar de açougue (Santo André) Auxiliar de logística (São Bernardo) Auxiliar de panificação (Santo André e Mauá) Auxiliar de sushiman (Diadema) Balconista de cafeteria (Diadema) Balconista de frios e padrais (São Caetano e Ribeirão Pires) Cozinheiro (Diadema) Especialista em remuneração (Santo André) Estoquista de câmara fria (Santo André) Farmacêutico(a) ferista (Santo André) Fiscais (São Caetano e Ribeirão Pires) Fiscal de segurança (Diadema) Operador de caixa (Diadema) Operador de caixa logistíco (São Bernardo) Operador de drogaria (Santo André, São Bernardo e São Caetano) Operador de empilhadeira (São Bernardo) Operador de supermercado (São Caetano e Ribeirão Pires) Pizzaiolo (Diadema) Repositor de mercadorias (Santo André) Sushiman (Diadema) Técnico de manutenção em elétrica e em hidráulica (São Bernardo) Técnico de manutenção Jr. (Santo André) Vendedor de eletro (Santo André) Vendedores (São Caetano e Ribeirão Pires)

COMO SE INSCREVER

Os interessados em fazer parte do banco de talentos da Coop deverão cadastrar o seu currículo no portal: cooperativadeconsumo.pandape.com.br - canal digital criado para proporcionar maior comodidade aos profissionais e agilidade nos processos seletivos e envio de currículos. No portal, o candidato tem acesso a um breve resumo do que é a rede de varejo Coop, com correspondentes unidades de negócios e ações sociais, além de todas as especificações das vagas disponíveis, qualificações necessárias do candidato e locais de atuação.





Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.