Liniker se prepara para lançar CAJU, seu novo álbum

Três anos depois de Indigo Borboleta Anil, disco que colocou Liniker de pé (como ela mesma define), a cantora e compositora araraquarense apresenta CAJU, álbum que lhe fez correr em direção a uma viagem de 24 horas de sol. A sensação deste dia eterno tomou conta do Cine Marquise, em São Paulo, na última segunda-feira, 12 de agosto, em um evento imersivo exclusivo para convidados, que ouviram o novo trabalho em primeira mão. Apresentado por Breu Entertainment e Apple Music, CAJU Premiere Experience foi um mergulho pelas sensações desta nova jornada da artista, que conta com a participação de nomes como Lulu Santos, Pabllo Vittar e BaianaSystem. O disco estreia nas plataformas de streaming de áudio na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto.

Com parte dos objetos decorativos utilizados no videoclipe de “TUDO” (primeiro single do trabalho, lançado em 11 de julho), a sala de cinema localizada na zona central da Capital foi transformada no quarto da protagonista. Amigos, jornalistas, formadores de opinião e músicos que colaboraram no projeto também puderam sentir o aroma de CAJU, graças à uma fragrância criada especialmente para o evento; e ver de perto os looks usados pela cantora na obra audiovisual que já passa dos 600 mil views no YouTube (assista aqui). A jornalista e apresentadora Didi Couto mediou o evento, que contou com a presença de Emicida, Pabllo Vittar, Ana Caetano e Vitória Falcão (do duo Anavitória), Tulipa Ruiz, Zélia Duncan, Karol Conká, Urias, Melly, entre outros. Com a sala lotada, Liniker subiu ao palco para dar início à sessão em áudio espacial Dolby Atmos, tecnologia que permite uma experiência imersiva com o som, com ambientação de 360º graus.

“Quero agradecer a presença de todes que vieram hoje mergulhar nesta linda história que estamos começando. CAJU representa um caminho solar de esperança e amadurecimento para mim e espero que para vocês também”, disse Liniker.

A audição foi acompanhada pela exibição de visuais que completam a trajetória catártica pelas 14 faixas de CAJU, aguçando os sentidos de todos os presentes. Em seguida, Liniker e Didi trocaram suas percepções sobre o álbum em uma conversa que também contou com a participação dos produtores Fejuca e Gustavo Ruiz. O evento ainda teve o objetivo de iniciar a ação #QueméCaju?, criada para que o público conheça toda profundidade não só do álbum, mas do novo momento de carreira da artista.

O bate-papo realizado no Cine Marquise será disponibilizado no canal de YouTube da Liniker ainda esta semana. CAJU Premiere Experience foi apresentado por Breu Entertainment e Apple Music, e teve o apoio de Cine Marquise, Dolby, Social Aroma e PURITANA.CO.