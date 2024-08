Allan Abbadia exalta a versatilidade do trombone no show Celebração

A apresentação do trombonista, arranjador e compositor brasileiro Allan Abbadia será o destaque do mês de agosto no projeto mensal "Música e Diálogo no Palco", que acontece no Sesc Santo André. O show, intitulado "Celebração", acontece dia 23 e oferece uma profunda imersão na carreira artística de Abbadia, evidenciando sua habilidade no trombone e suas diversas influências musicais.

Allan Abbadia é uma referência no cenário musical brasileiro e internacional. Com formação em trombone pela Faculdade Souza Lima Berkley e mestrado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Abbadia possui três álbuns em seu repertório: "Malungos" (2019), "Ifé" (2023) e "Tributo a Jamaelão" (2023). Sua música combina influências afro-atlânticas e contemporâneas, criando uma sonoridade única e inovadora. Ao longo da carreira, colaborou com artistas de renome, como Elza Soares, Zeca Pagodinho e Emicida, e realizou turnês internacionais pelos Estados Unidos, Alemanha e França. Essas vivências enriquecem suas performances, trazendo um toque especial a cada apresentação.

“Celebração” proporcionará ao público uma experiência única, conduzida pela trajetória artística e pessoal de Allan Abbadia. O trombone, instrumento central de sua carreira, será explorado em múltiplas dimensões, somado ao repertório cuidadosamente elaborado para não apenas evidenciar a virtuosidade do instrumentista, mas também revelar as histórias e influências por trás de suas composições.

Sobre o Projeto "Música e Diálogo no Palco"

"Música e Diálogo no Palco" é um projeto que oferece uma experiência diferenciada indo além da música, proporcionando uma interação rica entre o artista e o público através de um diálogo íntimo sobre o papel e a história dos mais variados instrumentos na música brasileira. Cada apresentação é uma oportunidade de entender a relação entre o músico e o instrumento, evidenciando sua relevância cultural e histórica.

Programação:

Allan Abbadia

show Celebração

Show de Celebração a um sentimento de busca, caminho e construção, que afeta de maneiras diversas a toda gente a encontrar uma grande cura geral. O espetáculo foi concebido no sentido exato de mostrar a carreira do músico, arranjador, compositor Allan Abbadia com músicas de seus três discos, Malungos, Ifé e Tributo a Jamaelão, além de obras que apontam caminhos bonitos a seus passos e de todos que amam nossa musicalidade afro-atlântica.

Dia 23/8, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos.

Ingresso - R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 8,50 (Credencial Plena) e R$ 17,50 (outros).