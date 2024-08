Braskem abre inscrições para a 3° Edição do Curso de Costura Criativa

A Braskem, produtora de resinas termoplásticas, em parceria com o Senai e com o apoio da Prefeitura de Mauá, anuncia a abertura das inscrições para a 3° edição do Curso de Costura Criativa, destinado a capacitar homens e mulheres das comunidades ao redor de sua unidade. A iniciativa, que promove a prática da economia circular e o desenvolvimento profissional, utiliza uniformes antigos da Braskem como matéria-prima para a confecção de novas peças.

O projeto é aberto a todos os interessados com idade mínima de 18 anos, e tem como objetivo capacitar os participantes nas habilidades de corte e costura, além de fomentar a prática da economia circular ao transformar uniformes desativados em novos produtos úteis. As edições anteriores formaram 51 mulheres que, juntas, produziram 880 peças, incluindo sacochilas, ecobags, mochilas, nécessaires, pastas de notebook e aventais, utilizando 700 uniformes da Braskem que, de outra forma, seriam descartados.

O Curso de Costura Criativa terá uma carga horária de 200 horas e será oferecido em dois turnos: a turma matutina das 8h às 12h e a turma vespertina das 13h às 17h. As aulas acontecerão no ECOSOL – Casa da Economia Solidária, localizado na Rua Oscarito, 809 – Jardim Sonia Maria, Mauá. São oferecidas 20 vagas por turma, direcionadas aos residentes de Santo André, Mauá e região do Parque São Rafael. As inscrições estão abertas até 21 de agosto, e os interessados podem se candidatar por meio desse link: https://forms.office.com/r/L7yCnyu9P0. As vagas são limitadas.

"Estamos entusiasmados em divulgar a abertura das inscrições para o Curso de Costura Criativa. Este curso reflete nosso compromisso com o desenvolvimento profissional das comunidades próximas às nossas unidades, ao mesmo tempo em que impulsiona a prática da economia circular", comenta Patricia Tozei, Analista de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.