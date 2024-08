Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocam carinhos durante leilão beneficente

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira formam um casalzão. E na noite de terça-feira, dia 13, eles estiveram juntinhos mais uma vez ao prestigiarem um leilão beneficente em prol da onça-pintada, sendo padrinhos do evento. A atriz apareceu no Jaguar Parade Rio Leilão 2024 com um vestido preto com estampa de onça e ombro a ombro, além de usar luvas. E, é claro, eles trocaram carinhos ao serem fotografados.

Nas redes sociais, Paolla falou sobre o evento: A magia, a força e a imponência da onça. Me tornei madrinha da Jaguar Parade, um movimento artístico para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar a onça-pintada e seu habitat. A cultura, a informação e a arte são poderes transformadores.

O evento contou com a apresentação de Ana Furtado e teve como objetivo arrecadar fundos para a preservação da onça-pintada, símbolo da fauna brasileira. O leilão é parte da Jaguar Parade, uma iniciativa que exibiu quase 70 esculturas em formato de onça-pintada pelo Rio de Janeiro entre julho e agosto.