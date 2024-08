Narcisa Tamborindeguy entrega que ela e Glória Maria já tentaram diminuir dez anos de suas idades nos passaportes

Não é novidade que Narcisa Tamborindeguy é repleta de histórias mirabolantes, certo? Mas, desta vez, ela entregou uma aventura que viveu com Glória Maria em Paris, na França.

A socialite participou do Conversa com Bial da última terça-feira, dia 13, e contou que ela e Glória, que morreu em 2023, foram assaltadas na cidade da Torre Eiffel e aproveitaram o episódio para tentarem diminuir dez anos de suas idades nos passaportes.

- Ela me ajudou muito, foi uma grande amiga. Viajamos juntas pelo mundo inteiro! Fomos assaltadas em Paris e, em um momento de desespero, fomos ao consulado pedir para diminuir dez anos da nossa idade. Dissemos: Por favor, muda dez anos a menos! Nossa idade não é essa! O funcionário respondeu: Queridas, vocês querem dez anos a menos cada uma? E começamos a chorar. Desde aquela época, queríamos diminuir um pouquinho da nossa idade [...] Eu andava esquecendo as coisas, deixava bolsa nos lugares e, no dia seguinte, tinha que ir atrás procurar. Aí, às vezes, a bolsa estava dentro da lata de lixo das boates, e era bolsa cara!

Inclusive, quando foi convidada para participar do programa de Pedro Bial, Narcisa achou que era trote.