Guarani tem dois desfalques de peso para duelo direto com a Chapecoense na Série B

Depois de uma vitória importante, o Guarani continua sua preparação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Allan Aal terá dois problemas sérios para escalar o time de Campinas, pois não contará com o zagueiro Matheus Salustiano e com o meia Luan Dias no duelo direto com a Chapecoense fora de casa.

A dupla estava pendurada e levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 contra o Vila Nova, na segunda-feira. No setor defensivo, Renê Santos e Léo Santos são as principais opções para substituir Salustiano, titular nas seis partidas desde que chegou.

A situação no meio-campo, porém, preocupa, pois Luan Dias é o único criador de origem. Titular absoluto, participou de 14 dos 20 jogos na Série B. Isso porque sofreu uma lesão em maio. Uma opção é escalar o meio-campo com três volantes, já que Gabriel Bispo retorna de suspensão.

Com a vitória, o Guarani chegou a 14 pontos, mas segue na lanterna (20º), já que o Ituano também venceu e chegou a 16, em 19º. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Botafogo-SP, com 22.

O duelo com a Chapecoense é uma briga direta, já que o adversário catarinense está em 17º com 19 pontos. A partida, válida pela 21ª rodada, será realizada no próximo sábado, às 15h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).