Debate do 'Estadão': Datena e Marçal fazem dobradinha para criticar gestão Nunes

Os candidatos a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) fizeram uma dobradinha para desgastar o atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB),debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), nesta quarta-feira, 14.

"O meu recado é rápido. Se o Ricardo é refém ou tem medo de tirar o PCC há indícios de envolvimento da facção com empresas de transporte público, se ele estiver infiltrado, eu não tenho. Tenho coragem para isso", disse Datena. Parte da declaração foi dada com o microfone desligado depois do fim do tempo de fala.

Marçal também atacou Nunes. "Não dá para continuar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele está com 12 partidos políticos, é o candidato mais caro que nós temos aqui. O mais perigoso é o Boulos, mas o mais caro é Ricardo Nunes", declarou Marçal, também com o fim da fala cortado depois de estourar o tempo.