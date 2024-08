Thália é a 11ª pessoa a deixar a prova de resistência no Estrela da Casa; veja quem continua na disputa

E a primeira prova de resistência do Estrela da Casa segue com tudo! Na noite da última terça-feira, dia 13, os 14 participantes do mais novo reality show da TV Globo entraram em uma disputa por imunidade, que segue rolando. Além do benefício, o vencedor ganhará um prêmio em dinheiro. O limite será o programa ao vivo desta quarta-feira, dia 14. Em caso de empate, sairá como campeão aquele que tiver acumulado o maior saldo ao longo da prova.

O primeiro a desistir foi Califfa, que ao deixar a disputa leu o card e transferiu 600 reais para o saldo de MC Marayah. Depois dele, mais quatro saíram da prova. MC Marayah deu 800 reais a Thália, Nicole Louise deu 1000 reais a Heloísa Araújo, Leidy Murilho deu 1200 para Gael Vicci e Nick deu 1100 para Ramalho.

Após pouco mais de seus horas, Ramalho foi o sexto a sair e deu 2000 reais para Rodrigo Garcia. Gael Vicci foi o sétimo, dando 700 para Thália. Depois dele, mais três desistiram. Evellin deu 1400 para Unna X, Matheus deu 1500 para Lucca, e Heloísa deu 500 para Thália.

A 11ª pessoa a deixar a prova de resistência do Estrela da Casa foi Thália, que deu 1300 reais para Unna X. Agora, seguem na luta Lucca, Rodrigo Garcia e Unna X.