Preciosidade. O Monitor. A notícia do jornal em São Paulo. O primeiro jornal da região.

JORNAL PIONEIRO. Infografista Agostinho Fratini recupera uma notícia de 120 anos atrás: o lançamento de O Monitor, criado pelo professor e capitão Joaquim Lopes da Silva, com redação e oficinas na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 16 de agosto de 1994 – Edição 8780

MANCHETE – Terrorista mais procurado do mundo é preso no Sudão.

Carlos, o Chacal, planejou o massacre dos atletas israelenses na Olímpiada de Munique, em 1972.

SANTO ANDRÉ – Prefeito Newton Brandão devolvia o Parque Guaraciaba. Imóveis desapropriados custariam à prefeitura 78.8 milhões de reais.

Repórter-fotográfico Luciano Vicioni fotograva o parque totalmente abandonado.

EM 16 DE AGOSTO DE...

1904 - Iniciava-se a construção da nova igreja do Rosário, da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu, em São Paulo.

Bordeaux, 24 - Declararam-se em greve os caixeiros dos cafés.

1979 – Edgard Grecco pedia à Justiça revisão de sua cassação a prefeito de Mauá, ocorrida em 1965.

Depois de um afastamento de 90 dias, vereador Mendes Botelho reassumia o Legislativo, com novas críticas à administração do prefeito Lincoln Grillo.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

A alimentação ontem e hoje.

Tempo dos armazéns de secos e molhados. Arroz e feijão a granel. Carne seca, farinha e alguns doces enlatados.

Poucos recursos entre a classe trabalhadora. Mas nossas mães e avós eram a salvação. Inovavam na cozinha, cada qual com sua criatividade.

Hoje, fartura. Variedade incrível de alimentos, com frutas frescas e industrializadas. Infelizmente, o Brasil é campeão do desperdício de alimentos.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santa Gertrudes, São Bento de Sapucaí, São Roque, Taquaritinga e Taquarituba.

Capital brasileira: Teresina, no Piauí.

Pelo Brasil: Apiacá (ES), Aracoiaba (CE), Cairu (BA), Itaobim (MG), Jaguari (RS) e Petrolância (SC).

HOJE

Dia do Filósofo

Dia do Rockabilly e Elvis Presley, em São Paulo, Capital, na data do falecimento do cantor: 16 de agosto de 1977.

São Roque

16 de agosto

Ou Rocco, segundo os italianos. Viveu no século 14. Peregrino. Ajudava especialmente os doentes, vítimas da peste. Ele próprio foi atacado pela peste vindo a falecer abandonado na prisão.

