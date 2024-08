Obituário - 15 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Ivo Eves Guerra, 98. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hermínia Del Santy, 94. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

João Antonio da Silveira, 87. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Waldyr Rossi, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jaime Luiz Fredeiro, 81. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Manuel Lopes da Silva, 77. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Nilzo Gandolfi, 76. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Lopes Teixeira, 74. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Arnaldo Amorim Silva, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janilson Barboza dos Santos, 67. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Laércio Alves da Silva, 61. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Comerciante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yara Aparecida Oliveira de Almeida, 58. Natural de Cotia (SP). Residia no Jardim Helena Maria, em Vargem Grande Paulista (SP). Dia 10, em Santo André. Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.

SÃO BERNARDO

Damares de Anchieta, 92. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério Vila Euclides.

Heda de Sá Ribeiro Costa, 98. Natural de Monte Alto (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Irany José dos Santos Garcia, 84. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Vila Euclides.

Edmundo Perin, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério Vila Euclides.

Rayla Maria da Conceição Cosme, 31. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério no Estado do Piauí.

SÃO CAETANO

Armando Lopes Martins, 92. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Nelson de Paulo, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Encarnacion João Dias, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Jacinta Antonia Rossetti, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 10. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Tawane Drumond, 29. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

José Flávio Alves, 81. Natural de Estância (Sergipe). Residia no Parque Bristol, em São Paulo. Dia 10, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Isilda Fernandes das Neves Komagay, 69. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Valtenice Ferreira Paiva, 61. Residia na Vila Capela, em São Paulo. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida da Silva, 59. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Marli Francisco Darci, 67. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.

Elize Daniele Sartori Guedes de Moraes, 37. Natural de Mauá. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Enfermeira. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.