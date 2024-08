FMABC inicia 49ª edição da semana de debates e palestras do ComuABC

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, realizou na noite de segunda-feira (12) a abertura da 49ª edição do ComuABC, um dos maiores congressos universitários médicos do País.

O evento foi criado em 1976 e, neste ano, conta com uma programação repleta de palestras, mesas redondas, debates e workshops, com o objetivo de complementar a formação acadêmica e desenvolver a pesquisa científica na graduação.

A cerimônia de abertura contou com discurso inaugural do reitor do Centro Universitário, o infectologista David Uip. A primeira palestra do congresso foi promovida pelo médico Paulo Muzy, que trouxe à tona a discussão a respeito do uso de suplementação na atualidade.

Até o dia 16 de agosto, o ComuABC ainda trará atividades teórico-práticas, cursos e workshops acerca dos mais diversos temas envolvendo saúde e com profissionais renomados em suas áreas de atuação.

Também haverá a apresentação de trabalhos científicos, proporcionando aos participantes o que há de mais recente em pesquisa e atuação médica.

A organização do evento fica a cargo dos próprios estudantes do Centro Universitário, que ano após ano proporcionam a plataforma para permitir que sejam levantadas discussões importantes sobre os caminhos da medicina.

Desde sua criação, o ComuABC recebeu mais de 20 mil participantes e profissionais da Saúde, como palestrantes ou membros de comissões julgadoras.