Tigre reforça ataque com volta de Walterson

Na reta final da primeira fase da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC anunciou ontem o retorno de um velho conhecido para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Walterson, que atuou nas categorias de base do Tigre, e estava presente no elenco campeão da Copa Paulista de 2013, na decisão diante do Audax.

“Muito feliz em voltar. É um momento especial para mim. Devo tudo o que vivi e conquistei no futebol ao São Bernardo. Se não fosse o clube a me ver lá na minha cidade, acho que não teria a carreira que tive”, declarou o atleta de 29 anos.

Depois de sair do Tigre em 2017 rumo ao Santos, o atacante também passou pelo futebol português e coreano, até voltar para o Brasil, onde defendeu a Chapecoense na Série B.

Walterson chega para reforçar ataque que já soma 27 gols no torneio nacional, e tem Kayke como principal artilheiro – balançou as redes em oito oportunidades.

O jogador poderá reestrear pelo São Bernardo na próxima rodada da Terceirona, domingo (19h), em Sergipe, contra o Confiança.