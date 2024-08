Karoline Lima conta que filha Cecília ficou doente: Voltei agora do hospital

Karoline Lima está passando bastante tempo grudadinha em Cecília, sua filha de dois anos de idade. Segundo a influenciadora, a pequena, que é fruto de seu antigo envolvimento com Éder Militão, pegou uma virose e precisou dar uma passada no hospital na última terça-feira, dia 13.

Cecília está dodói. Dia todo grudada em mim hoje, por isso o sumiço. Minha bichinha tá com virose, começou contando.

E continua:

- Voltei agora do hospital. Graças a Deus, ela já está melhor, hoje foi punk, Cecília passou o dia inteiro vomitando, teve diarreia, teve febre, não comeu nada. Levei ela logo no hospital para não ficar muito fraca, ela tomou soro, remédio para febre, já voltou para casa melhor, já está conversando e rindo. Hoje ela passou o dia chorando, só queria ficar no meu colo.

Melhoras para Cecília, né?