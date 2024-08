Candidatos à Prefeitura de SP começam a chegar para o debate do Estadão

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) foi o primeiro dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo a chegar ao local do debate promovido pelo Estadão em conjunto com o Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap); Ele chegou ao teatro Faap, às 8h45, onde encontrou sua equipe de campanha.

O vice na chapa dele, José Aníbal (PSDB), não acompanha o correligionário - o ex-senador é presidente do diretório municipal dos tucanos na capital paulista e foi anunciado como vice de Datena no último dia 27, no evento que confirmou a candidatura do jornalista.

Datena diz que espera se sair melhor neste debate do que no primeiro, realizado pela TV Band na última quinta-feira, 8. "Espero que não me julguem como comunicador, e mais como candidato. Não vim aqui para ser Silvio Santos, ou coisa parecida."

O candidato disse que tentará fazer o melhor possível e que não tem estratégia, que simplesmente vai "falar o que pensa e, no mínimo falar a verdade".

O deputado federal e candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, também já chegou ao local do debate, no bairro Higienópolis, região central da cidade. Boulos está acompanhado de sua equipe de assessores de campanha.

A candidata do Novo, Marina Helena, chegou ao local do debate acompanhada do candidato a vice-prefeito e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública, coronel Reynaldo Priell Neto (Novo). Este é o primeiro debate que a economista participa com os outros postulantes. No primeiro confronto da disputa eleitoral, ela não tinha o mínimo necessário de cinco ou mais parlamentares correligionários no Congresso Nacional, previsto nas normas internas do debate.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo se encontram nesta quarta-feira, 14, para debater suas propostas para o futuro da capital paulista.

O debate eleitoral conta com a presença de seis candidatos: o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a economista Marina Helena (Novo).