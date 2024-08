PM desarticula desmanche de motos roubadas na divisa de Diadema

A Polícia Militar desmantelou um esquema de desmanche de motocicletas na Estrada Água Santa, no bairro Eldorado - divisa entre Diadema e São Paulo, nesta terça-feira (13). Segundo informações da polícia, durante patrulhamento, a equipe do Tático Comando do 24º Batalhão avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou chamar alguém dentro de uma casa, o que teria motivado a abordagem.

Os policiais teriam notado pela fresta de uma porta um indivíduo desmontando uma motocicleta. Questionado sobre a procedência do veículo, ele admitiu que a moto era roubada. Ao entrar na garagem, os policiais encontraram diversas peças de motos e um motor da marca Ducati, cujo número de identificação havia sido suprimido, ou seja, raspado para dificultar sua identificação.

Segundo a polícia, o local era utilizado para o desmanche e venda de peças de motocicletas roubadas. O suspeito comprava os veículos por um valor muito abaixo do mercado, apagava os números de chassi e motor para dificultar a rastreabilidade, e revendia as peças.

Ainda de acordo com as informações, além da moto parcialmente desmontada com os números de chassi e motor ainda intactos, o suspeito levou os policiais a um matagal na rua Grumixamas, onde estavam quadros de outras motos já desmontadas. Todo o material foi apreendido.

O caso foi levado ao 98º Distrito Policial, onde o delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo. O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça.