Unna X revela que já recebeu mensagem de ator estrangeiro; saiba como foi a primeira madrugada no Estrela da Casa

O Estrela da Casa, mais novo reality show da TV Globo, fez sua estreia na noite da última terça-feira, dia 13. O programa já começou de forma bem agitada, com cada um dos participantes se apresentando, fazendo relatos pessoais, mostrando seus talentos musicais e até indicando que não vai demorar para que os atritos comecem na casa. Ao final do dia, tiveram que enfrentar uma prova de resistência para conquistar imunidade. Bora saber como foi a madrugada?

O primeiro a deixar a prova foi Califfa, seguido de MC Marayah, Leidy Murilho, Nick Cruz e Nicole Louise. Depois, saíram Ramalho, Gael, Matheus Torres, Evellin e Heloísa Araújo. Lucca, Rodrigo Garcia, Thália e Unna X seguem na prova. Enfrentar uma disputa de resistência acaba trazendo um misto de emoções aos participantes que seguem na luta. Thália acabou caindo no choro e foi consolada pelos colegas de confinamento logo na primeira hora.

Outra pessoa que não conseguiu segurar as lágrimas foi Unna X, que fez um desabafo dizendo que não queria abandonar a prova, pois pode ser uma mira fácil para outras pessoas:

- Você não tem noção o que eu passei antes de entrar aqui, não é só faxina. Eu me livrei...

E não é que os papos renderam muito enquanto os participantes disputavam a imunidade? Durante uma conversa com Lucca sobre os colegas de confinamento com quem tiveram menos contato, Leidy Murilho e revelou:

- Quem eu conectei menos aqui, também eu conversei muito, que foi o Matheus [Torres] e o Ramalho. E o Ramalho é gente boa demais.

- Eu não curti a Thália. Achei forçada. E o Califfa, disparou o Lucca.

- Com ele menos, mas com ela eu me conectei muito, com essa questão de filho e tal. De história de vida, completou Leidy.

- Não pode levar para esse lado, é jogo, rebateu o participante.

- Sim, isso é o problema. Eu tenho que ver ela e todo mundo aqui como jogador. Mas com ela eu tenho uma conexão de história de vida, de ela ser mãe solo também. Eu tive a oportunidade de sentar e conversar com ela, é diferente, talvez, de você, respondeu ela.

- Eu tentei e não me deu uma abertura, não, afirmou Lucca.

A conversa entre eles continuou e acabou chegando no tópico votação no programa. O cantor confessou sentir que receberá quatro votos.

- Eu tenho certeza que tem uns quatro que vão votar em mim. E vi... [passando], falando: O jogo começou. Meio que dando um aviso para mim. Pode ser coisa da minha cabeça, mas, por exemplo, passou a Thália e o...[Lucca diz ter esquecido o nome do participante, Leidy sugere que seja Califfa e ele concorda]. E a Thália eu vi conversando com o Ramalho.

E as fofocas? Os participantes divertiram o público ao contar histórias de interações que já tiveram com celebridades. Unna X, por exemplo, revelou que já recebeu uma mensagem do ator britânico Nicholas Galitzine.

- Gael, você lembra que eu falei que queria te contar um negócio que tinha a ver com a [atriz] Sofia Carson? Só vou jogar no ar, aí cada um entende o que quiser. O cara que atuou com ela no filme em que ela é cantora e ele é o militar [Continência ao Amor]...

- Você pegou ele?, perguntou Evellin.

- Não falei nada. Só digo que eu fiquei com medo de abrir o chat e de printar alguma coisa, declarou Unna.

Evellin contou que teve uma breve troca de interações com Zezé Di Camargo, até que acabou sendo bloqueada pelo artista.

- Zezé Di Camargo, eu já roubei o seu WhatsApp, você sabe. Eu fui num produtor, aí ele deixou o telefone assim... Eu fui direto no Z, no Zezé Di Camargo, peguei o número dele, salvei no meu. Quando cheguei em casa, mandei um WhatsApp. Ele me respondeu, comentou em uma foto minha no Instagram, e falou: Você tem talento, continue. Mas agora eu vou te bloquear, porque não dá. Eu fiquei assim: Sou muito sua fã.

Gael Vicci chegou a ser seguido por Sorocaba nas redes sociais, mas logo perdeu o follow.

- Gente, vou contar uma coisa super aleatória. Sorocaba se você estiver assistindo... Deixa eu te contar uma coisa, a um tempo atrás eu tinha postado um vídeo mega aleatório cantando no Instagram e me chega uma notificação: Sorocaba começou a seguir você. Aí eu: É o que? Printei, mandei para minha mãe, para minha avó, para o Brasil inteiro. Estampei na minha testa, fiz um Stories: Sorocaba, obrigado. Dois minutos depois, ele visualizou meus stories e me deixou de me seguir.