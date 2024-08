Vini Jr. fora do Real Madrid? Veja os valores astronômicos da proposta do futebol saudita

O que você faria com R$ 6 bilhões? O governo da Arábia Saudita optou por investir no sonho de levar Vinícius Júnior, maior estrela do Real Madrid e candidato à Bola de Ouro nesta temporada, para defender o Al-Ahli, por meio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). A proposta ainda não está oficializada, mas os agentes e o jogadores estão cientes da movimentação dos sauditas e pensam com cautela a respeito do tema.

A reportagem do Estadão apurou que o PIF sondou Vini Jr. com um contrato de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões, na cotação atual) por cinco anos. Inicialmente, para ser concretizado, o negócio precisaria ser acertado entre Real Madrid e o governo saudita - que lidera a negociação -, antes que o estafe do brasileiro receba em mãos a proposta oficial. Assim como o contrato oferecido, a multa rescisória do camisa 7 no clube merengue é equivalente a R$ 6 bilhões.

Além do salário bilionário, a abordagem contou com a proposta de Vini Jr. se tornar "embaixador" da Copa do Mundo de 2034, a ser oficializada na Arábia Saudita em dezembro deste ano.

Em relação aos valores, o total de R$ 6 bilhões seria pago ao longo dos cinco anos de contrato. Isso equivale a: R$ 3,3 milhões por dia; R$ 137 mil por hora; R$ 2,28 mil por minuto; R$ 38 por segundo.

Esses valores transformariam Vini Jr. no atleta com o maior contrato da história de qualquer esporte. Cristiano Ronaldo recebe os mesmo 200 milhões de euros anuais, mas assinou contrato por três anos e meio. Shohei Otani, jogador de beisebol do Los Angeles Dodgers, é o dono do maior salário da atualidade, na casa dos R$ 925 milhões, por dez temporadas.

Vini Jr. tem contrato com o clube merengue até 2027, com possibilidade de renovação por mais um. Nesse modelo, ele receberá, ao final das próximas três temporadas, 45 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões). O montante que ele receberia nos mesmos três anos no Al-Ahli equivale a 600 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões), 13 vezes superior ao que receberá se cumprir o contrato na Espanha.

Aos 24 anos, o brasileiro também teria a possibilidade de, ao término de seu contrato, ficar livre para retornar para a Europa ou continuar na Arábia Saudita. Além de "embaixador" do Mundial, a ideia é que o atacante siga os passos de Cristiano Ronaldo para expandir o esporte no país. Ele ainda poderia assumir uma função, semelhante à de "embaixador", quando se aposentar em definitivo.

ATACANTE ANALISA PROPOSTA COM CAUTELA

O atacante e seus empresários pregam cautela para tomar as decisões em relação à Arábia Saudita, visto que, oficialmente, ainda não existe uma proposta. A ideia seria levar o brasileiro para a Arábia Saudita ainda em 2024. Por outro lado, ainda não houve uma negativa pelo lado brasileiro e, por isso, as conversas continuam.

Os valores são o principal fator para que ele fique "balançado" com a proposta, já que poderia continuar investindo em seus projetos sociais e ajudar sua família. Por outro lado, depois de uma temporada histórica no Real Madrid, com título espanhol e da Liga dos Campeões, Vini Jr. entende que é a maior chance, até agora, de ser ganhar a Bola de Ouro. Historicamente, a premiação nunca condecorou quaisquer atletas que não atuassem na Europa - retroativamente, Garrincha e Pelé, na década de 1960 e 1970, receberam a premiação, já que naquela época a revista francesa se restringia a premiar apenas atletas do próprio continente.

Além disso, a partir de 2024, ele formará quarteto no Real Madrid ao lado de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodrygo, e vive o melhor momento da carreira. Todos esses fatores serão colocados na mesa para que ele decida se transferir ou não para a Arábia Saudita.

É justamente o governo do país que lidera as negociações para tentar a contratação do atacante do Real Madrid. Além do Al-Ahli, clube que Vini Jr. defenderia caso seja contratado, o Al-Nassr, Al Hilal e Al Ittihad são controlados e recebem investimentos do PIF. À exceção do Al-Ahli, os demais já contam com ao menos uma super-estrela em seus elencos - Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema, respectivamente.

Se for contratado pelo valor da multa rescisória, Vini Jr. se tornaria a contratação da história do futebol, ultrapassando os 222 milhões de euros (cerca de R$ 880 milhões) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona por Neymar, em 2017. Desde então, nenhuma outra negociação ultrapassou a casa dos 220 milhões de euros.

Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018, contratado junto ao Flamengo por 45 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões à época). Em 2024, é o favorito para a conquista da Bola de Ouro, premiação entregue pela France Football, em outubro deste ano.