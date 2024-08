Bolsas da Europa operam em alta, após CPI benigno do Reino Unido e balanço do UBS

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/08/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, após dados benignos de inflação do Reino Unido e balanço animador do banco suíço UBS.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,32%, a 503,27 pontos.

Mais cedo, a agência de estatísticas britânica ONS divulgou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido acelerou para 2,2% em julho, mas ficou levemente abaixo da previsão, pressionando a libra e melhorando as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) volte a reduzir juros nos próximos meses, após o corte inicial de 25 pontos-base de quase duas semanas atrás.

No meio da manhã, o foco passará a ser o CPI dos EUA, um dia após a inflação ao produtor (PPI) da maior economia do mundo vir abaixo do esperado, reforçando as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) comece a cortar seus juros básicos em setembro.

Da temporada europeia de balanços, destaque para o UBS, que lucrou bem mais do que o esperado no segundo trimestre. No horário acima, a ação do banco suíço - que comprou o Credit Suisse em uma operação de resgate no ano passado - saltava mais de 3% em Zurique.

Também hoje, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre ante o primeiro. Já a indústria do bloco decepcionou com uma inesperada queda na produção de junho.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 0,49% e a de Frankfurt ganhava 0,39%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,86%, 0,28% e 0,27%, respectivamente.

