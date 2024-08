JBS tem lucro líquido de R$ 1,715 bilhão no 2º trimestre e reverte prejuízo

A JBS encerrou o segundo trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 1,715 bilhão e reverteu o prejuízo de R$ 264 milhões de igual período de 2023. A receita líquida foi de R$ 100,606 bilhões, alta de 12,5% em relação ao segundo trimestre de 2023, quando havia sido de R$ 89,383 bilhões. Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 121,1%, de R$ 4,470 bilhões para R$ 9,882 bilhões. A margem Ebitda passou de 5% para 9,8%.

A dívida líquida da companhia fechou o segundo trimestre em R$ 82,046 bilhões, 2,2% mais do que havia sido reportado em igual trimestre de 2023, de R$ 80,250 bilhões. Em dólares, a dívida líquida caiu 11,4% em igual período, de US$ 16,652 bilhões para US$ 14,759 bilhões.

Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 3,06 vezes em reais e em 2,77 vezes em dólares, contra 3,87 vezes e 4,15 vezes, respectivamente, um ano antes. O resultado financeiro líquido da empresa ficou negativo em R$ 3,128 bilhões, contra um resultado também negativo de R$ 1,668 bilhão no segundo trimestre de 2023.

Desempenho por unidades

Por unidade de negócio, o Ebitda ajustado da Seara subiu 381%, seguido por USA Pork, com alta de 224,4%, Pilgrim's Pride, com incremento de 119,7%, JBS Brasil, que cresceu 74,7%, e JBS Austrália, com expansão de 65,8%. O Ebitda ajustado da JBS Beef North America recuou 65,1%.

No segundo trimestre do ano, a Seara teve receita líquida de R$ 11,595 bilhões, 12,5% superior à de igual período do ano anterior. A companhia atribui o resultado aos maiores volumes vendidos (+7% na comparação anual) e aos preços (+5%). O aumento da margem Ebitda "é consequência das diversas ações operacionais implementadas ao longo de toda a cadeia, que resultaram em melhores indicadores operacionais aliados a menores custos dos grãos e ampliação do portfólio de valor agregado".

As vendas no mercado doméstico, que responderam por metade da receita da unidade no trimestre, totalizaram R$ 5,6 bilhões, 11% superior a igual período de 2023, resultado principalmente do aumento dos volumes vendidos em 12% em relação ao segundo trimestre do ano passado. No mercado externo, a receita líquida em dólares atingiu US$ 1 bilhão, aumento de 4%, impulsionada pelo crescimento de 7% nos preços médios em dólar, já que os volumes foram 3% inferiores na comparação anual. No mercado externo, a receita líquida em dólares atingiu US$ 1,1 bilhão, aumento de 8%, impulsionado pelo crescimento de 4% tanto nos preços médios em dólar quanto nos volumes vendidos na comparação anual.

A JBS Brasil apresentou receita de R$ 15,547 bilhões, alta de 11,2% ante o segundo trimestre de 2023. A JBS disse que, no mercado doméstico, a receita líquida na categoria de carne bovina in natura cresceu 12%, como consequência do maior volume vendido no período. No mercado externo, a receita líquida de carne bovina in natura cresceu 4%, como resultado do crescimento de 12% do volume comercializado.

Na América do Norte, a receita líquida no período foi de R$ 31,263 bilhões, 8,7% a mais em relação ao segundo trimestre de 2023, com um Ebitda ajustado de R$ 151,3 milhões e margem de 0,5%.