Viih Tube apaga indireta para Camila Loures e pede desculpas: - Desnecessário mesmo

Nervos à flor da pele! Viih Tube veio a público nesta terça-feira, dia 13, para se desculpar com Camila Loures após ter publicado um vídeo alfinetando a influenciadora. O vídeo em questão era uma divulgação de seu novo livro escrito com Eliezer, pai de Lua, no qual eles encenam um momento vivido por Viih Tube no Podcats, o podcast de Loures. Após a encenação, o ex-BBB aproveita para mandar uma indireta à influenciadora:

Ainda se faz de amiga sua na internet. Ranço eterno.

Para quem não acompanhou o caso, por ter passado um momento delicado durante a gestação de Lua, Viih não quis dar entrevistas para nenhum podcast, mas abriu uma exceção para o de Camila Loures por considera-la uma amiga na época:

- Fui no dela porque eu a considerava uma amiga, me senti muito segura para estar lá e pedi para não perguntar sobre quantas semanas eu estava [de gravidez] ou por que eu não querer falar nada disso. Ela sabe o motivo real do porquê. Na hora eu tive que inventar uma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal e eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast para perguntar.

Por meio dos Stories do Instagram, Viih explicou que já se resolveu com Camila e que inclusive pediu desculpas de forma privada:

- Já fui uma pessoa que levou muito hate e não pensei nisso, não é o que eu quero passar. Já pedi desculpas para ela no privado. Já apaguei o vídeo e errei mesmo. Realmente, é algo muito antigo. Esse foi um dos momentos que eu me senti muito traída e ela sabe, porque eu estava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, estava um caos.

A esposa de Eliezer finalizou esclarecendo que ela e Camila não são mais amigas e pediu desculpas mais uma vez:

- Nós não somos mais amigas, obviamente. Aquilo me magoou muito. Eu estava muito frágil naquela época e não gostei do que foi feito. Mas continuo errada do que fiz. Desculpas mesmo, no final foi algo completamente infantil e desnecessário mesmo.