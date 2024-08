Kit Harington admite erros no fim de 'Game of Thrones' e confessa: 'Estávamos esgotados'

Kit Harington, ator de Jon Snow em Game of Thrones, revelou concordar com a maior parte do público quando se trata do desfecho da série da HBO. Encerrada em 2019, a produção lançou uma última temporada com menos episódios do que o tradicional, e foi considerada pelos fãs um fim ingrato para uma jornada tão bem concretizada.

Agora, em uma nova entrevista para a GQ, Harington mencionou alguns motivos para o ocorrido, explicando que o elenco estava tão cansado que não havia outra maneira de concluir a história.

"Acho que se teve algum defeito no fim de Thrones é que estávamos tão cansados que não teríamos conseguido chegar mais longe. Então eu entendo se algumas pessoas acharam que foi apressado e eu posso concordar com eles. Mas não acho que tinha uma alternativa. Eu olho para fotos da última temporada e eu pareço exausto. Eu pareço acabado. Não tinha mais uma temporada em mim", explicou Harington.

Falando de forma mais direta sobre os acontecimentos dos últimos episódios, Harington admitiu falhas de narrativa: "Acho que houve erros em termos de história, de direção ao fim, talvez. Acho que foram algumas escolhas interessantes que não funcionaram direito".

O derivado de Jon Snow

Na mesma entrevista, Harington falou também sobre o recém-descartado derivado focado em seu personagem de Game of Thrones, revelando o seu papel no cancelamento do projeto. Em sua declaração, o ator diz que, depois de muitas tentativas de desenvolvimento, ele mesmo acabou desistindo.

"Nós passamos alguns anos indo e voltando no desenvolvimento. E simplesmente não? Nada nos animava o suficiente. No fim, eu meio que dei para trás e disse Acho que se a gente insistir nisso e continuar desenvolvendo podemos acabar com algo que não é bom. E essa é a última coisa que queremos".