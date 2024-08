Famosos marcam presença na pré-estreia de Princesa Adormecida

A noite foi de celebração na pré-estreia de Princesa Adormecida na noite da última segunda-feira, dia 12. O elenco e alguns famosos se reuniram no cinema Kinoplex, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para o lançamento do novo filme que chega aos cinemas no dia 15 de agosto.

O longa é uma adaptação do livro escrito por Paula Pimenta e conta a história de Rosa, interpretada por Pietra Quintela, e como ela busca sua liberdade e vai atrás dos seus sonhos. Maisa Silva também está no elenco interpretando a DJ Cinderela, uma personagem presente em outro sucesso de Paula Pimenta, Cinderela Pop, que fará uma pequena, mas especial participação no filme.

Pietra Quintela e Guilherme Cabral, que dará vida a Phill, par romântico da protagonista Rosa, posaram juntinhos na celebração da noite passada.

Autora do livro que deu vida ao filme, Paula Pimenta é conhecida principalmente entre o público jovem com diversos sucessos como Fazendo meu filme e Cinderela Pop, que também viraram longas.

Os atores Aramis Trindade, Claudio Mendes e René Stern também estiveram por lá. Eles dão vida a Florindo, Fausto e Petrônio, tios de Rosa e que a criaram e a protegem a todo custo.

Amigo de tela em outros trabalhos, Igor Jansen foi prestigiar a amiga pelo novo trabalho e o primeiro de Pietra como protagonista. Os dois trabalharam juntos em As aventuras de Poliana, interpretando João e Lorena.