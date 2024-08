Rebeca Andrade fala mais sobre suas conquistas na Olimpíada de Paris

Você viu o convite que a Ana Maria Braga fez para Rebeca Andrade se juntar ao Mais Você, da Globo, para cozinhar com ela? Pois é, o combinado não deu certo e elas acabaram ficando longe da cozinha. No entanto, a atleta foi ao programa nesta terça-feira, dia 13, só para comer, e falou um pouco sobre a Olimpíada, suas conquistas e até da Simone Biles.

Após ser perguntada, Rebeca reforça que a rivalidade entre as duas é só na competição e que fora elas são grandes amigas:

- Nós somos adversárias ali na competição, mas não tem rivalidade, as pessoas precisam entender isso. A gente se apoia muito, a Simone falou muito isso e eu também. A gente se apoia a ser melhor, a mostrar o nosso máximo, a fazer a melhor série, cravar... e eu acho que é isso que é o esporte [...] Eu torço muito por ela, fico muito feliz pelo retorno dela.

Depois, ela deixa um elogio para atleta dos Estados Unidos:

- Ela é de outro mundo, o talento dela, as coisas que ela é capaz de fazer é surreal.

Ela também falou sobre o retorno da Simone e o quão feliz ela ficou em competir ao lado da Biles:

- Nós não somos robôs, nós temos problemas, então competir do lado dela, com ela, e ver o quão feliz ela estava fazendo o que ela ama, foi ótimo.

Rebeca também não pode deixar de lembrar do momento icônico - além de levar o ouro, Andrade também foi reverenciada pelas outras meninas no pódio:

- Foi sensacional. Eu acho que elas entenderam que era um momento muito especial e importante para mim... e para nós, três mulheres pretas representando tantas coisas, foi tão especial, foi histórico. Eu acho que não foi uma reverência só para mim, mas para todas as meninas, mulheres, pessoas que batalharam tanto, para mostrar que é possível, que a gente merece estar ali.

A mãe da Rebeca também apareceu por lá e revelou uma receita! O frango grelhado dela leva somente alho, limão e finalizado na manteiga! Depois, as três provaram a comida e claro - levou medalha de ouro.

Andrade ainda fala sobre o incentivo que tem sobre as pessoas, e principalmente crianças que querem entrar na ginástica artística por conta dela. Ela também fala sobre o apoio que recebeu da mãe, e como isso a ajudou a continuar:

- A gente incentiva, se você foi ver meu histórico, de onde eu vim, como foi para conquistar, ninguém pode falar não para seus sonhos. Minha mãe foi minha principal apoiadora, ela sempre se fez muito presente, eu não sentia falta, era saudade, ela sempre estava lá por mim, então eu acho que foi por isso que eu consegui conquistar tudo e construir isso que a gente tem como família, e eu como atleta.

Por fim, Andrade fala sobre a sensação de ser a maior atleta com medalhas olímpicas, e se emociona ao falar da conquista:

- Eu sou tão nova ainda, mas eu estou alcançando lugares que eu nunca imaginei. Na minha cabeça eu só queria ser uma atleta com as suas medalhas olímpicas, mas eu cheguei em um patamar onde as pessoas não me admiram só pelo meu desempenho como atleta, mas como pessoa, como eu mostro ser. E isso graças a educação da minha mãe e irmãos [...] Eu não sou perfeita, mas tento ser o meu melhor.

Após ser comparada com nomes brasileiros, como Pelé e Ayrton Senna, Rebeca agradece e diz ser uma honra, e depois finaliza reafirmando que não vai perder sua essência:

- Eu vou cuidar de tudo que eu conquistei até agora, porque não foi fácil, então se eu sou um ícone [brasileiro], é uma honra.