Ginasta romena propõe dividir medalha de bronze da ginástica artística com Jordan Chiles

A Olimpíada já chegou ao fim, mas o dilema do bronze na ginástica artística ainda não. Na última segunda-feira, dia 12, a Federação Romena de Ginástica (FRG) divulgou um comunicado afirmando que não pediu a retirada da medalha de bronze de Jordan Chiles.

No texto eles ainda sugerem uma solução para essa situação, indicando a divisão do bronze entre as atletas afetadas.

A iniciativa de premiar medalhas de bronze às três atletas, Jordan Chiles, Ana Maria Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea, foi proposta pelos advogados da FRG, com a aprovação prévia da Federação. A FRG, por meio de seus representantes, tomou todas as medidas necessárias para alcançar esse consenso. Destacamos que certos pedidos foram feitos pelo lado norte-americano para atingir esse objetivo, e nossa parte atendeu a todos os pedidos.

Relembre o caso

O pódio do solo da ginástica artística foi composto por Rebeca Andrade em primeiro lugar, Simone Biles em segundo e Jordan Chiles, que no momento da premiação levou o terceiro lugar. Porém, após uma revisão de nota feira após o término das competições, a romena Ana Barbosu ficou com o bronze.

Para quem não viu, na hora da competição Ana Barbosu chegou até a comemorar o terceiro lugar antes da verificação de notas solicitada pelo Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA (USAPC), fazendo com que a nota da atleta norte-americana superasse a de Ana.

A decisão de retirar a medalha de bronze de Chiles, no entanto, foi do Comitê Arbitral do Esporte (CAS), que explicou a confusão. Segundo ele, os técnicos de Jordan pediram a revisão de nota tarde demais, quatro segundos após o permitido, fazendo com que sua medalha fosse retirada e entregue à romena. Isso causou o maior desconforto entre as atletas.