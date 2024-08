Juliana Paes, Débora Nascimento, Lázaro Ramos... Veja os famosos na estreia do filme Motel Destino

Na última segunda-feira, dia 12, o elenco do filme Motel Destino se reuniu no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, para a pré-estreia repleta de famosos. Além de Fábio Assunção, o longa ainda conta com Nataly Rocha e Iago Xavier.

Entre os famosos que marcaram presença estava o ator Lázaro Ramos. Juliana Paes também não perdeu a chance de prestigiar Fábio.

Marieta Severo posou para cliques com Débora Nascimento. Bruno Mazzeo curtiu a noite.

Gabriel Leone não faltou no evento. Tonico Pereira também passou por lá.