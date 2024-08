EUA suspendem restrições à venda de bombas para a Arábia Saudita

O governo dos Estados Unidos enviará à Arábia Saudita carregamentos de bombas no valor de mais de US$ 750 milhões nos próximos meses, removendo uma restrição de vendas de bombas que existia entre Washington e Riad, de acordo com autoridades de ambas as nações.

As entregas incluirão 3 mil bombas de pequeno diâmetro e 7,5 mil bombas Paveway IV, que estão suspensas desde que o presidente dos EUA Joe Biden suspendeu os carregamentos em 2021, como resposta à guerra da Arábia Saudita no Iêmen.

Os carregamentos ressaltam as tentativas da Casa Branca de cortejar Riad, esperando que laços mais estreitos com o reino rico em petróleo rendam frutos nos últimos meses do governo. O governo Biden vem elaborando um tratado de defesa com a Arábia Saudita, além de discutir planos para fornecer assistência para que o reino possa adquirir energia nuclear civil.

A Casa Branca precisa da ajuda de Riad em seu esforço por um cessar-fogo na guerra de Gaza e está tentando intermediar um acordo para reconhecimento diplomático entre Israel e a Arábia Saudita, uma voz influente no mundo islâmico.

Autoridades sauditas pressionaram os EUA para retomar as vendas de armas desde que Biden interrompeu os embarques em um esforço para abrir caminho para um cessar-fogo em 2022 na guerra de Riad contra os rebeldes Houthi no Iêmen.

Jon Alterman, vice-presidente sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que o principal motivo para suspender a proibição de armas "é recompensar a Arábia Saudita por seu apoio em questões de segurança regional", mas também é "um sinal para os Houthis de que há menos diferença entre os sauditas e os EUA", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires