Desembolsos do BNDES crescem 21% e somam R$ 49,3 bi no 1º semestre

O desembolso do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro semestre do ano atingiu R$ 49,3 bilhões, alta de 21% contra igual período do ano anterior, informou a diretoria do banco nesta terça-feira, 13. De acordo com o BNDES, o crescimento do lucro recorrente é concentrado em ganhos na intermediação financeira.

Já as consultas somam R$ 124,7 bilhões de janeiro a junho, praticamente estáveis em relação ao mesmo período do ano passado.

As aprovações cresceram 83% no primeiro semestre, para R$ 66,5 bilhões, informou o banco.