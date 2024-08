Rodrigo Godoy fala sobre Preta Gil e garante: - Se abrir minha boquinha para falar, a casa de uma galera cai

Colocou a boca no trombone! Parece que Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, não gostou muito de ser questionado sobre a artista em suas redes sociais. Vale pontuar que o casamento dos dois chegou ao fim durante o tratamento de câncer da famosa.

Após abrir a famosa caixinha de perguntas, Godoy foi questionado por uma internauta sobre a autobiografia da ex. Sem papas na língua, ele afirmou que não leu.

- Não li, não lerei, porém, tenho certeza de como vão estar escritas as coisas quando chegar na minha parte, porque [ela] usa muito as palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer ser dito, independente de qual seja. Eu conheço [ela] muito mais do que ninguém, também é muito bem assessorada, e sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante [para a imagem dela], disparou em um vídeo.

Em outro momento, Godoy revelou que foi procurado para contar o seu lado da história, mas não aceitou.

- Muita gente me procurou para perguntar se eu também queria escrever livro. Eu falei inicialmente que não. Porém, talvez seja um mal necessário. Espero que leiam também, porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo do macho escr*to fez isso e aquilo.

Ele então encerrou:

- [Preta] sempre deixou muito claro também que iria fazer de tudo para f*d*r a minha vida e está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem. Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada. Se abrir minha boquinha para falar dos outros também, a casa de uma galera cai. É de um monte de coisa, não é só de relacionamento, não. Só que eu não sou isso. E é isso. Espero que leiam também, caso eu escreva um livro. Porque pode ser que tenham coisas que nunca foram ditas por aí. Que preguiça, velho!

