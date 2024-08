Irã rejeita pedido do Reino Unido, França e Alemanha de não retaliar contra Israel

O Irã rejeitou e classificou como "pedido excessivo" a solicitação feita pelo Reino Unido, França e Alemanha para que o país não lance ataques retaliatórios contra Israel, pelos recentes assassinatos de líderes do Hamas e do Hezbollah. A recusa, anunciada nesta terça-feira, 13, aumenta as tensões na região.

Na declaração, os líderes europeus apoiam o esforço de mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos para intermediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, pedem a liberação de reféns mantidos pelo Hamas e a entrega "irrestrita" de ajuda humanitária a Gaza.

É esperado que as negociações sejam retomadas na quinta-feira. Fonte: Associated Press.