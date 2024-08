Deputados podem votar 2º projeto de regulamentação da tributária

Em semana de "esforço concentrado" na Câmara, lideranças de bancadas devem se reunir nesta terça-feira, 13, no horário do almoço, para discutir prioridades de votação no plenário. No radar, está a possibilidade de votação do 2º projeto de regulamentação da reforma tributária, que trata do Comitê Gestor e de Distribuição da Receita do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Na segunda-feira, 12, a Câmara aprovou um requerimento que dá urgência para a tramitação do texto.

O relator da matéria, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), diz haver consenso entre líderes e representantes dos entes federativos, mas ainda deve escutar mais opiniões durante a reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Também está sob análise dos deputados a abertura de créditos extraordinários e a disponibilização de auxílios financeiros para o Rio Grande do Sul, devido aos efeitos da tragédia no estado gaúcho neste ano. Há 25 medidas provisórias com esses temas na fila para apreciação no plenário da Câmara.

Nas comissões, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala sobre a condução da política monetária em audiência pública às comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação. Além disso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, expõe ações da pasta na Comissão de Minas e Energia.