Jennifer Lopez visita Ben Affleck em novo apartamento dele em Los Angeles

Divórcio? Brigas? Divergências na agenda? Recentemente começaram a rolar boatos de uma possível nova separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck. Na última segunda-feira, dia 12, a revista People noticiou que a atriz teria passado um tempo visitando o ator em sua nova casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o veículo, J.Lo estaria interessada em conviver com os filhos de Affleck e Jennifer Garner antes da volta deles para a escola.

Uma fonte contou:

Só porque ela não está com Ben não significa que ela não se importe com os filhos dele. Ela sempre se importou com eles. Ela passou meses procurando a casa perfeita para sua família misturada no ano passado. Agora, quando ela está de volta a Los Angeles, ela quer passar um tempo de qualidade com eles antes que as aulas retornem e Violet vá para a faculdade.