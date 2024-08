AIE reduz projeções para demanda por petróleo, com desaceleração na China

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu suas previsões para a alta na demanda global por petróleo neste e no próximo ano, à medida que a desaceleração do consumo na China segue pesando na perspectiva da commodity. Em relatório publicado nesta terça-feira, 13, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 970 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 974 mil bpd. Como resultado, espera-se que o consumo total neste ano fique em 103,1 milhões de bpd.

Já para 2025, a AIE reduziu sua projeção para o avanço na demanda de 979 mil bpd para 953 mil, o que traria o total neste ano a 104 milhões de bpd.

No segundo trimestre de 2024, a demanda global teve expansão de 870 mil bpd, uma vez que uma forte temporada de verão nos EUA impulsionou o consumo de gasolina, segundo a agência. Apenas na China, porém, a demanda sofreu contração de 110 mil bpd.

"Uma mudança significativa nos catalisadores está se tornando aparente", disse a AIE. "O fraco crescimento na China, após o salto pós-covid-2019 de 2023, prejudica agora significativamente os ganhos globais."

Ainda no relatório, a AIE prevê que a oferta de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) crescerá 1,5 milhão de bpd tanto em 2024 quanto em 2025.

Em relação à oferta total de petróleo, a projeção para 2024 foi ligeiramente cortada, de 103 milhões de bpd para 102,9 milhões de bpd, enquanto a de 2025 foi ampliada, de 104,8 milhões de bpd para 104,9 milhões de bpd. Fonte: Dow Jones Newswires.