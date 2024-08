Augusto Melo e 6 dirigentes de sua gestão são encaminhados à Comissão de Ética do Corinthians

O presidente Augusto Melo e mais seis dirigentes e ex-dirigentes do Corinthians foram encaminhados à Comissão de Ética do Corinthians, após reunião do Conselho Deliberativo do clube, realizada na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge. A convocação é para prestar esclarecimentos sobre investigações relativas a possíveis irregularidades estatuárias praticadas pela atual gestão.

Enquanto a apuração ocorre, ainda sem prazos, o mandatário continua normalmente no comando da administração, sem afastamento. Durante o encontro na sede social alvinegra, não foi levantada a possibilidade de impeachment.

Também vão depor à Comissão de Ética o segundo vice-presidente Armando Mendonça e o diretor administrativo Marcelo Mariano. Além da dupla, ainda integrante da diretoria, serão ouvidos quatro nomes que deixaram o clube em meio às polêmicas e acusações: o ex-diretor de futebol Rubão, o ex-diretor financeiro Rozallah Santoro, o ex-diretor jurídico Yun-Ki Lee e o ex-adjunto do departamento jurídico Fernando Perino.

As possíveis irregularidades vinham sendo analisadas pelo Comitê de Justiça, que examinou os indícios e recomendou ao Comitê de Ética - junta com mais poder para solicitar depoimentos - a investigação para buscar provas de que o estatuto do clube foi infringido.

Um dos principais motivos para o movimento de suspeitas sobre a gestão de Augusto Melo é o inquérito policial aberto para investigar a intermediação do contrato do Corinthians com a ex-patrocinadora Vai de Bet.

A rescisão com a casa de apostas ocorreu após os polêmicos pagamentos da Rede Media Social Ltda, intermediária do acordo, à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, suposta "empresa laranja" cujo CNPJ está no nome de Alex Fernando André, mais conhecido como Alex Cassundé, membro da equipe de comunicação do presidente Augusto Melo.

No relatório apresentado ao Conselho na reunião desta segunda, a Comissão de Justiça também colocou em pauta a quebra do contrato com a PixBet, patrocinadora anterior à Vai de Bet.