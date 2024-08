Grande ABC será palco para o Curso Brasileiro de Instalação de Geomembranas

O Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (CTG ABINT) realizará, entre os dias amanhã (13) e sexta (16), no Instituto Mauá de Tecnologia, o Curso Brasileiro de Instalação de Geomembranas "Paulo Kenji Açakura". Promovido pelo CTG ABINT, o evento reunirá um time de instrutores altamente qualificado para capacitar os instaladores quanto às técnicas mais atualizadas, que visam a qualidade em Instalação de Geomembranas.

“Os participantes contarão com aulas teóricas e, este ano, principalmente práticas, para seu melhor desenvolvimento. Nos preocupamos com esse aspecto como diferencial”, afirma a MSc. Samira Tessarolli Paranhos, engenheira da Ober Geossintéticos e a próxima coordenadora do CTG ABINT. E complementa: “desenvolvemos uma programação completa que abordará temas como os procedimentos de preparo e de instalação e soldagem de geomembrana, a importância do controle e verificação de qualidade de construção, soldagem por fusão de geomembranas, dados sobre geomembranas de PEAD, entre outros”.

Para o Dr. Fernando Lavoie, coordenador do CTG ABINT, o segundo ano desta iniciativa é de fundamental importância para o desenvolvimento do mercado de geomembranas, assim como para a contribuição dessa indústria aos processos de engenharia, infraestrutura e construção. “Difundir o conhecimento sobre técnicas e inovações voltadas às aplicações de geomembranas, assim como as boas práticas que garantem a qualidade no uso desses materiais é um compromisso do CTG ABINT, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável do país como um todo”, afirma Lavoie.

A PROGRAMAÇÃO

Após a abertura que será feita por representantes do CTG ABINT e do Instituto Mauá de Tecnologia, amanhã, às 9h, o evento trará temas relevantes com forte carga teórica, mas principalmente prática.

Para falar sobre o preparo para instalação e soldagem de geomembranas, o controle e verificação de qualidade de construção (CQC/CQA), soldagem por extrusão de geomembranas e CQC, as especificações FGI e fabricação de painéis, além da localização de furos (LGF) em geomembranas cobertas e expostas, o evento contará com a presença do Dr Julio Ferreira. “Os tópicos que detalharei são para instaladores, mas também de muita utilidade para os fiscalizadores e compradores de Geomembranas. Explicarei sobre o preparo para a disposição e soldagem dos painéis de geomembrana tanto por termofusão quanto por extrusão, método mais moderno de avaliação das soldas destrutivas, a melhor organização de equipes de fiscais e detalharei sobre o último passo para atingir a sonhada instalação com Zero Danos na geomembrana com a localização de danos na geomembrana mesmo coberta por solo, resíduos sólidos ou líquidos”, conta Dr Julio Ferreira.

Já o Eng. Thiago Costa, Diretor da Tecnoplás Engenharia, abordará sobre os procedimentos para soldagem por fusão de geomembranas e CQC, as interferências de tubos na geomembrana e detalhes, as coberturas flutuantes de geomembranas e exemplos práticos de má instalação. “Vamos abordar as consequências de uma instalação de geomembranas mal feita, bem como esclarecer sobre os procedimentos normativos e boas práticas de instalação”, conta Costa. E completa: “para quem está cansado dos serviços malfeitos e das promessas não cumpridas, no quesito de instalação de geossintéticos, participar do curso significa aprender a identificar os aventureiros de mercado e garanta qualidade em sua obra”.

O Eng César Botelho será o responsável pelas palestras Soldagem por Extrusão de geomembranas e CQC e Posicionamento e Soldagem de Painéis no Campo. Ele contará com a participação do Eng. Thiago Costa na palestra sobre a organização de equipe de instalação.

Além de orientações práticas do Dr Julio Ferreira, grande parte prática do evento ficará por conta do Eng. Luduik Rosales. Os participantes estarão em campo para atuar com soldagem por fusão (campeonato de solda por fusão), soldagem por fusão (ensaios não destrutivos), soldagem por extrusão, soldagem por termofusão de geomembranas de PVC, tubos e detalhes.

Outro destaque no programa é a aula prática de ajuste de máquinas, que será ministrada pela ABC Tecnologias.

A Consultora em Geossintéticos, Eng. Indiara Giugni, fará três palestras: Informações sobre geomembrana de PEAD; Interferências de tubos na geomembrana e detalhes e informações sobre geomembranas de PVC. Segundo ela, os proprietários das empresas instaladoras e seus soldadores e os fiscalizadores devem conhecer as características das geomembranas de PEAD, PEBDL e PVC, para tomarem os cuidados necessários durante a instalação dessas geomembranas. Tanto a execução das soldas, como a colocação e ancoragem dos painéis, podem afetar as propriedades de durabilidade das geomembranas. “O fabricante deve produzir geomembranas com qualidade, para que tenham bom desempenho a longo prazo, mas essa qualidade poderá ser seriamente prejudicada durante a sua instalação”, afirma a Eng. Indiara Giugni.

A Eng. Indiara também será responsável pelo Exame de Certificação IAGI CWT, que será aberto, exclusivamente para soldadores de Geomembrana de PEAD e será realizado na sexta.

Para conhecer a programação completa, acesse: https://www.eventbrite.com/e/curso-brasileiro-de-instalacao-de-geomembranas-paulo-kenji-acakura-2024-tickets-932654403427?aff=oddtdtcreator