Nelsinho Baptista enaltece evolução da Ponte Preta fora de casa na Série B

Não foi fácil, mas a Ponte Preta conquistou um resultado importante no último domingo no estádio Couto Pereira. Com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, por Gabriel Novais, empatou por 1 a 1 com o Coritiba, mas segue sem vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter jogado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, após a expulsão do atacante Robson, o técnico Nelsinho Baptista valorizou o resultado e cravou que essa vitória longe do estádio Moisés Lucarelli, logo vai vir.

"É nítido que a equipe voltou a jogar bem fora de casa, jogando de igual para igual. Precisamos de um pouco mais de calma na hora das finalizações. A vitória uma hora vai vir", disse o treinador.

O comandante também cobrou as chances perdidas da Ponte Preta durante toda a partida. "Nós tivemos chances de gols reais e nos precipitamos um pouco nas decisões. Enfrentamos alguns problemas no primeiro tempo em termos de espaço no meio-campo. No intervalo, corrigimos isso. A equipe voltou mais forte e somamos um ponto importante fora de casa diante de um adversário forte", completou Nelsinho.

De qualquer forma, com o resultado, a Ponte Preta segue distante da zona de rebaixamento, na décima colocação com 27 pontos.