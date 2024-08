França liberta britânico que escalou Torre Eiffel no último dia da Olimpíada de Paris

O britânico que escalou a Torre Eiffel no domingo, último dia dos Jogos de Paris-2024, foi libertado da custódia policial, mas continua sob investigação por invasão de um local histórico. A informação foi divulgada pela Promotoria francesa nesta segunda-feira.

A polícia evacuou a área ao redor da Torre Eiffel na tarde de domingo, depois que o homem sem camisa foi visto escalando o monumento de 330 metros de altura horas antes da cerimônia de encerramento da Olimpíada.

Não foi esclarecido onde ele começou sua escalada, mas ele foi visto acima dos anéis olímpicos que adornam a segunda seção da torre, logo acima do primeiro mirante. A polícia interveio e prendeu o homem.

Foi aberta uma investigação sob a acusação de "colocar em risco a vida de outras pessoas e invadir um local histórico ou cultural", de acordo com um comunicado do Ministério Público de Paris. A ordem de custódia policial do suspeito foi suspensa na segunda-feira. O homem não teve a identidade revelada, mas ele afirmou ser cidadão britânico.

A Torre Eiffel foi a peça central da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris no Rio Sena, com Celine Dión cantando no segundo andar. Também apareceu com destaque durante as duas semanas da competição olímpica, mas não fez parte da cerimônia de encerramento, realizada no Stade de France.

Mais de 30 mil policiais e outros agentes de segurança foram mobilizados em torno de Paris no domingo para garantir a segurança no último dia da Olimpíada.