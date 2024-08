Maria Gadú se apresenta gratuitamente em Ribeirão Pires

Celebrando 20 anos de carreira e em turnê com seu quarto álbum de estúdio, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, Maria Gadú desembarca em Ribeirão Pires para uma única apresentação na 15ª edição do Festival do Chocolate, que acontece neste sábado (18), no Complexo Ayrton Senna.

Durante alguns anos, a cantora ficou longe dos palcos para se dedicar aos estudos da história do Brasil e acompanhar a luta indígena de perto, com o intuito de aprender e colaborar. Ao longo desse tempo a artista pôde rever sua relação com a música e, determinou em comunicado à imprensa, que ''esse show representa a sua própria passagem pelo tempo''.

Acompanhada da sua banda, a cantora e compositora deve apresentar grandes sucessos, com uma nova roupagem, como Shimbalaiê, Dona Cila e Bela Flor, algumas regravações de grandes nomes da MPB, como a faixa que dá nome ao seu último disco, composta por Milton Nascimento, e Lanterna dos Afogados, além canções de outros álbuns que não vinha apresentando em repertório.

“Esse show passeia por toda a minha discografia, como uma linha do tempo também. Tem canções de todos os discos e coisas que gravei, mas não costumava cantar em show. É um concerto nostálgico, daquelas coisas para matar saudades mesmo, tanto minha, quanto do público”, revelou a cantora.