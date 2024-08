Nora de Zezé Di Camargo revela que se mudou com a família após problema com vizinha fanática pelo sertanejo

Amabylle Eiroa está lidando com outras questões além das polêmicas em família! A nora do cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para contar que precisou se mudar com os pais após enfrentar problemas com uma vizinha fanática pelo sertanejo.

Em seu relato, Amabylle revelou que a família estava sendo filmada pela tal mulher. Vale pontuar que, além dos pais, ela também morava com o amado, Igor Camargo.

Além de tudo o que passamos, ainda nos deparamos com a maior falta de respeito que pode existir. O lar é sagrado para uma família; é um espaço de privacidade e paz. Infelizmente, meus pais tiveram a infelicidade de ter uma das vizinhas fanáticas, irresponsável e completamente desrespeitosa, que gravava minha família, escreveu.

E encerrou:

Nunca tivemos nada a esconder, então, ela só perdeu tempo. Vamos para a casa nova, família.