Altino Prazeres registra candidatura a prefeito de SP e declara patrimônio de R$ 385 mil

O metroviário Altino Prazeres (PSTU) registrou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo e declarou um patrimônio de R$ 385 mil à Justiça Eleitoral. O montante é referente a 50% de um imóvel financiado localizado no bairro Vila Guilhermina, Zona Norte da capital paulista.

Esta será a terceira vez que Altino participa de uma eleição. Em 2016, o postulante estreou na disputa ao pleito municipal, também pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Na época, não possuía nenhum bem a declarar. Altino foi candidato a governador de São Paulo pela mesma sigla em 2022, quando informou possuir 50% de participação em um apartamento financiado, declarando R$ 192.500,00.

A vice-prefeita na chapa, Silvana Garcia, integrante do movimento de luta por moradia, informou não possuir nenhum bem a declarar.

Nascido em São Luís, no Maranhão, Altino, de 57 anos, é formado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP), trabalha como operador de trem no Metrô e faz parte da diretoria do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Sem o apoio de nenhum outro partido, o PSTU lançou o metroviário com o objetivo de se contrapor aos outros candidatos que, segundo Altino, atuam prestando serviços a grandes empresários.