Inter de Milão renova com Lautaro Martínez por cinco temporadas: 'Por mais gols importantes'

Artilheiro da Copa América e um dos destaques do elenco italiano, o argentino Lautaro Martínez vai permanecer na Inter de Milão por mais cinco temporadas. O clube anunciou a renovação do vínculo nesta segunda-feira. O contrato do atleta vai até junho de 2029.

A negociação já estava definida há algumas semanas, mas foi formalizada somente agora. Feliz com o desfecho, o argentino de 26 anos comentou sobre a permanência no futebol italiano.

"Tudo isso significa muito. Estou orgulhoso e grato aos dirigentes e à nova direção porque depois de seis temporadas, continuar aqui significa muito para mim e para minha família. Por mais gols importantes", afirmou o atleta aos canais oficiais da Inter.

Na Inter desde 2018, o atacante vem marcando a sua passagem pela equipe de forma positiva. Com 129 gols em 282 partidas, ele foi fundamental para a conquista de duas edições do Campeonato Italiano e no total levantou sete troféus.

No radar de outros clubes da Europa, ele tinha mais dois anos de contrato com o clube de Milão. De acordo com a imprensa italiana, o atacante argentino deve embolsar cerca de 9 milhões de euros (algo em torno de R$ 54 milhões).

Na Copa América de 2024, o atacante voltou a se destacar e, além da conquista do torneio pela seleção argentina, ainda terminou a competição como o artilheiro isolado ao anotar cinco gols.