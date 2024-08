Cesar Tralli emociona ao lembrar morte da mãe: - Partiu de uma maneira repentina, inesperada e violenta

Força! O jornalista Cesar Tralli usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 12, para falar sobre um assunto delicado e familiar. Através de um vídeo, o profissional lembrou da morte de sua mãe, Edna Tralli, que morreu em um acidente de avião em 2022.

Segundo ele, a postagem é uma forma de apoiar e tentar confortar os familiares e amigos das vítimas da tragédia aérea em Vinhedo, que ocorreu na última sexta-feira, dia 9. No desabafo, Tralli contou como superou a dor do luto.

- As pessoas me perguntam o que eu fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo. E você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo.

Em outro momento, ele revelou como recebeu a notícia da morte de sua mãe:

- Eu me lembro como se fosse ontem. Um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo para mim foi um choque porque eu tinha falado com ela de manhã. E à tarde ela partiu assim, de uma maneira repentina, inesperada, violenta. Então eu sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes nesse acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo.

E encerrou:

- Para aliviar essa dor, é muita oração, muito pensamento positivo, as boas recordações que você teve com essa pessoa amada, trazer de volta para dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos e conviver com a dor. Dar tempo ao tempo. Hoje a minha filha olha para o céu e a gente juntos, o céu estrelado, e ela já fala: Papai, aquela ali brilhando bastante, é a vovó?. E eu falo: É, aquela é a vovó. Para essas famílias todas e os amigos, um beijo no coração, um abraço apertado, muita força, muita fé, e muita recordação positiva, é isso que ajuda a aliviar essa dor.