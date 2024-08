Sabrina Sato comenta relacionamento com Nicolas Prattes e entrega: Ele entrou e mudou tudo

Sabrina Sato está vivendo momentos muito felizes em sua vida, principalmente na relação com Nicolas Prattes, que já tem cerca de seis meses. No último fim de semana, aliás, o nome dos dois chegou a ficar em alta nas redes sociais por conta de um possível noivado, que não foi confirmado (nem negado!) por nenhum deles até o momento.

Agora, em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, a apresentadora conta detalhes da relação com o namorado e relembra que após sua separação de Duda Nagle, em março de 2023, ela estava curtindo a vida de solteira e não esperava se apaixonar:

- Vou ser sincera, eu estava muito bem curtindo minha fase solteira. E então ele apareceu e mudou tudo. Não esperava me apaixonar tão cedo, mas também não ia me privar de sentir nada, contou ela.

Os dois estão vivendo uma fase de lua de mel, aproveitando viagens juntos e apoiando um ao outro.

- Ele me incentiva e me motiva no trabalho, como mulher e como mãe, isso é importante em qualquer relação, contou ela.

Apesar de serem um casal muito querido pelo público, Sabrina fala sobre os comentários que recebe referente à diferença de idade entre os dois. A apresentadora tem 43 anos de idade e é 16 anos mais velha que Nicolas, que tem 27.

- Nem sabia que era tanta diferença. Quando saímos pela primeira vez, nem passou pela minha cabeça: não vou sair porque ele é mais novo. O importante é ser feliz, afirmou Sabrina.

Inclusive, ela prefere ignorar os comentários, dizendo que eles falam muito mais sobre quem os faz do que sobre o relacionamento dos dois. E se diverte com os memes, revelando que seu favorito é:

Se alguém não encontrou o amor da vida para ficar tranquila que talvez ele nem tenha nascido ainda.