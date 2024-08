Tati Machado celebra 33 anos de idade

Parabéns! Tati Machado comemorou a chegada dos 33 anos de idade em grande estilo. A apresentadora que completou mais um ano de vida na última quinta-feira, dia 8, ganhou uma festa surpresa do maridão, Bruno Monteiro, e pela melhor amiga, Duda Fleury. A celebração aconteceu no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Tati postou um carrossel de fotos da celebração e não escondeu a alegria com o momento, que reuniu amigos e familiares.

Vai ser só um bolinho! E que bolo! E que festa! Surpresa daquelas que deixam nosso coração quentinho. Só posso agradecer por estar viva para viver momentos como esse ao lado de quem amo. Preciso agradecer tanta gente, mas especialmente ao mozão, Duda e a Priscila que fizeram isso tudo acontecer.

O ator Diogo Almeida também compartilhou alguns registros da festa. Nas fotos foi possível ver alguns convidados, como Ivo Madoglio, Thiago Oliveira e Camilla de Lucas.

Na manhã desta segunda-feira, dia 12, durante participação no Mais Você, programa apresentado por Ana Maria Braga, Tati falou um pouco da surpresa. Sorridente, ela contou que estava precisando muito de um momento ao lado das pessoas que ama.

- Foi surpresa Ana. Eu sabia que o mozão e uma melhor amiga minha estavam aprontando alguma coisa. Eles falaram que íamos jantar e pediram para eu me arrumar, me arrumar muito [rs]. E eu senti que teria alguma festinha. Foi uma festa de arromba, eu aproveitei. Foi muito legal.

E continuou:

- Eu acho que está sendo um ano tão incrível, de tantas conquistas pessoais... eu precisava de um momento desse.

E as surpresas não param! No final do programa, Ana Maria Braga e sua equipe surpreenderam Tati com um bolo e um parabéns.

Ela merece!