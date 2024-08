Planejamento: Delfim Netto influenciou a condução da economia no país nas últimas décadas

O Ministério do Planejamento divulgou nota lamentando o falecimento, aos 96 anos, na madrugada desta segunda-feira, 12, do economista Delfim Netto, a quem se referiu como "um dos economistas mais respeitados e ouvidos da história do Brasil", que influenciou a condução da economia no País.

"Delfim influenciou fortemente a condução da economia e o debate macroeconômico do país nas últimas décadas. Seja como ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, seja como deputado e consultor, o professor emérito da USP teve atuação marcada pela defesa da indústria e das exportações brasileiras, pela valorização do trabalho de planejar o país e pela capacidade de dialogar com pessoas de diferentes correntes de pensamento", diz a nota.