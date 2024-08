Karoline Lima e Cecília comemoram o Dia dos Pais no jogo de Léo Pereira

Karoline Lima e Cecília, filha da influenciadora com o Éder Militão, comemoraram o Dia dos Pais no jogo do Léo Pereira, atual namorado dela, atleta do Flamengo, que competiu no último domingo, dia 11, contra o Palmeiras, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Karoline compartilhou um clique fofo com a filha, que estava toda vestida com a camiseta do time. Depois, Lima continuou postando os registros do dia e da ida até o estádio, e lá gravou um vídeo mostrando o copo do Flamengo em homenagem à Rebeca Andrade, que ganhou o ouro na Olimpíada de Paris.

Cecília também encontrou um grupinho de crianças e foi brincar com as amigas, fofa!

Vale lembrar que a pequena não passou o Dia dos Pais com Éder, porque ele está na Espanha, onde joga pelo Real Madrid. No entanto, é importante ressaltar ainda que a relação entre Karoline e Éder é cheia de polêmicas - que chegam a ser motivo de postagens com indiretas entre eles nas redes sociais.